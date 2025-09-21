بعد تنازل أحمد شيبة.. إخلاء سبيل المتهمين بسرقة شقته في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة في واقعة سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة في منطقة بيانكي البيطاش بحي العجمي غربي الإسكندرية.

كان المطرب الشعبي أحمد شيبة تنازل عن واقعة سرقة شقته وذلك بعد استرجاع كافة المسروقات، والمتهم بارتكابها ابن شقيقته وشقيقته وفتاة أخرى، وذلك لصالح القيم الأسرية والقرابة.

تعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا يفيد سرقة شقة المطرب أحمد شيبة الكائنة بمنطقة بيانكي بحي العجمي غربي الإسكندرية، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات سرقة 800 ألف جنيه مصري و5 آلاف دولار أمريكي و825 درهمً إماراتيًا وألف ليرة لبنانية و145 دينار تونسي و100 يورو، فضلا عن مشغولات ذهبية.

وتبين أن المتهم الأول في الواقعة، ابن شقيقة المطرب أحمد شيبة ويدعى "و"، وشقيقته المتهمة الثانية وتدعى "ج"، وصديقتهما المتهمة الثالثة "م" هم وراء ارتكاب الواقعة.

ووفقًا للتحقيقات خطط المتهم الأول لسرقة شقة خالة منذ شهر تقريبًا ونفذ جريمته بالاتفاق مع المتهمين الآخرين بعدما تأكد من تواجده خارج الإسكندرية في الساحل الشمالي وأخفى المسروقات لدى شقيقته المتهمة الثانية.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية في تحديد مرتكبي الواقعة والقبض عليهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشر المستشار مصطفي العيسوي، وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة.