انقلاب سيارة محملة بـ40 طن سولار على الصحراوي الغربي بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

شهد الطريق الصحراوي الغربي بقنا، اليوم، انقلاب سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من السولار بالقرب من قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ومسؤولو الوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، وتبين أن السيارة كانت محملة بأكثر من 40 طنًا من السولار.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما كلفت المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث، وتقوم الجهات التنفيذية برفع آثار السيارة لتسيير الحركة المرورية على الطريق.