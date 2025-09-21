إعلان

انقلاب سيارة محملة بـ40 طن سولار على الصحراوي الغربي بقنا

04:11 م الأحد 21 سبتمبر 2025

انقلاب سيارة محملة بـ40 طن سولار على الصحراوي الغر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي:

شهد الطريق الصحراوي الغربي بقنا، اليوم، انقلاب سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من السولار بالقرب من قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ومسؤولو الوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، وتبين أن السيارة كانت محملة بأكثر من 40 طنًا من السولار.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما كلفت المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث، وتقوم الجهات التنفيذية برفع آثار السيارة لتسيير الحركة المرورية على الطريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة نقل نجع حمادي الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة