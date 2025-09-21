إعلان

بعد غلقه للصيانة.. توجيه عاجل من محافظ المنوفية بشأن تطوير نفق كوبري السمك- صور

03:49 م الأحد 21 سبتمبر 2025
المنوفية- أحمد الباهي:

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفي "كوبري السمك" بحي غرب شبين الكوم، استعدادًا لموسم الشتاء ولمنع تجمع مياه الأمطار، رافقه نائبه محمد موسى وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح رئيس حي غرب شبين الكوم أن الأعمال تشمل تغيير شبكة الصرف وتركيب وحدة رفع جديدة لتصريف الأمطار، تمهيدًا لصب الأرضية وتيسير الحركة المرورية، مضيفًا أنه عقب الانتهاء سيتم البدء في تطوير نفق البساتين.

ووجه المحافظ بمضاعفة الجهود وتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وتزويد النفق بأعمال إنارة حديثة، مشددًا على التنسيق مع المرور لتخفيف الكثافات المرورية بالمنطقة.

كما تفقد "أبو ليمون" نفق البساتين "كوبري الميتين"، ووجّه بإعداد تصور شامل لتطويره يشمل الرصف والإضاءة والتجميل، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل وفق خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شبين الكوم تطوير نفق كوبري السمك
