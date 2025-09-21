مصرع عامل إثر سقوطه من الطابق الثامن بعقار تحت الإنشاء في أسيوط (صور)

المنوفية- أحمد الباهي:

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفي "كوبري السمك" بحي غرب شبين الكوم، استعدادًا لموسم الشتاء ولمنع تجمع مياه الأمطار، رافقه نائبه محمد موسى وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح رئيس حي غرب شبين الكوم أن الأعمال تشمل تغيير شبكة الصرف وتركيب وحدة رفع جديدة لتصريف الأمطار، تمهيدًا لصب الأرضية وتيسير الحركة المرورية، مضيفًا أنه عقب الانتهاء سيتم البدء في تطوير نفق البساتين.

ووجه المحافظ بمضاعفة الجهود وتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وتزويد النفق بأعمال إنارة حديثة، مشددًا على التنسيق مع المرور لتخفيف الكثافات المرورية بالمنطقة.

كما تفقد "أبو ليمون" نفق البساتين "كوبري الميتين"، ووجّه بإعداد تصور شامل لتطويره يشمل الرصف والإضاءة والتجميل، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل وفق خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.