رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الطلاب في أول يوم دراسي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، طلاب الجامعة الجدد والقدامى أمام بوابة عثمان، وذلك بمشاركة أسرة "طلاب من أجل مصر" التي حرصت على تنظيم فعاليات مبهجة عكست روح النشاط والحيوية داخل الحرم الجامعي.

وأكد رئيس الجامعة أن وجود الأسرة وما تقدمه من أنشطة طلابية ومجتمعية متنوعة أضفى أجواءً مميزة على بداية العام الجامعي الجديد، مشيدًا بجهود أعضائها في دعم زملائهم والتفاعل الإيجابي مع مختلف الفعاليات.

جاءت الفعالية تحت إشراف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز منسق الأسرة، والطالب محمد شريف رائد الأسرة، حيث أثنى الدكتور ناصر مندور على ما قدموه من جهود تنظيمية أسهمت في استقبال مميز للطلاب.

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن عدد طلاب الأسرة تجاوز 1500 طالب وطالبة على مستوى الجامعة، مع استمرار تزايد الأعداد بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن الأنشطة التي تنظمها الأسرة تمثل رافدًا أساسيًا لدعم الطلاب مجتمعيًا.

وأشار الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية إلى أن عدد الطلاب المشاركين في فعاليات الاستقبال بلغ نحو 300 طالب وطالبة، تولوا مهمة استقبال الزوار عند البوابات الرئيسية للجامعة، حيث قدموا الحلوى والهدايا التذكارية.

كما قام طلاب الأسرة بتوزيع الحلوى والتقاط صور تذكارية مع القيادات الجامعية في أجواء جسدت روح التعاون والانتماء.

وخلال الفعالية شاهد الدكتور ناصر مندور والدكتور محمد عبد النعيم معرض صور يوثق أبرز أنشطة الأسرة، كما شارك كل من رئيس الجامعة ونائبه والدكتور أحمد كمال بالتوقيع التذكاري للطلاب المشاركين، في لفتة تعكس تقدير الجامعة لدور الأسرة ومساهمتها في إثراء الحياة الطلابية.