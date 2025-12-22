مصرع طفلة وإصابة 13 في حادث على طريق "جمصة بلقاس" بالدقهلية- تفاصيل



الدقهلية- رامي محمود:

لقيت طفلة مصرعها، بينما أصيب 13 آخرين جراء وقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل على طريق رافد "جمصةـ المنصورة" أمام قرية وزير بنطاق مركز بلقاس.

تلقى اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسياره نقل على طريق رافد "المنصورة ـ جمصة" أمام قرية وزير "دائرة المركز" ووجود متوفين ومصابين.

انتقل ضباط وحدة لمباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين مصرع "سدرة أحمد الطنطاوي" 3 أعوام، وأصيب والدها "أحمد الطنطاوي الطنطاوي السيد"، 38 عاما، بجرح قطعي بالرأس وكسر بالجمجمة.

كما تبين إصابة كلا من: "سارة علاء ذكي أحمد، 29 عاما، مصابة بجرح قطعي متهتك بالوجه، وأحمد نصر شعبان خطاب، 12 عاما، مصاب جرح قطعي بالرأس، ومحمد طه حسين عبدالمطلب، 18عاما، مصاب بكسر بالقدم اليمنى، ومحمد إبراهيم حسن، 12عاما، مصابا بكدمة بالصدر".

كما أصيب كلا من: "حمزة محمد حمدان، 3 أعوام مصاب بكدمة بالوجة وجرح بالرقبة، وماجدة الدسوقي الدسوقي، 33 عاما، جرح قطعي بالرأس، وكريم أيمن بدر، 27 عاما، بجرح قطعي بالرأس، وأمنيه عبدالجليل كمال، 27 عاما، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، ومحمد صابر فوزي حسن، 43 عاما، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، ومحمود فتحي محمد سعيد، 33 عاما، مصاب بكدمات بالجسم، وأحمد فتحي محمد، 32 عاما، مصاب بكدمة بالصدر، وفارس بهاء النشار، 21 عاما، مصاب بكدمات.

تم نقل جثمان المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصابين لمستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.