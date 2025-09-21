وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد المدارس ويتابع انتظام طلاب الصفوف الأولى

مصرع عامل إثر سقوطه من الطابق الثامن بعقار تحت الإنشاء في أسيوط (صور)



الإسماعيلية- أميرة يوسف:

أجرى أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، جولة ميدانية بعدد من مدارس إدارة شمال التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، والاطمئنان على استقبال طلاب الصفوف الأولى بمختلف المراحل.

في إطار تعليمات السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء أركان حرب أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة لجنة وزارية ضمت العميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، وعمرو فوزي عضو الإدارة العامة للمتابعة وتقييم الأداء، إلى جانب إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، ومحمود الكيلاني مدير العلاقات العامة، وأحمد سيف مدير أمن المديرية، وأسامة سيد مدير إدارة شمال، وتوفيق صلاح وكيل الإدارة.

وشملت الجولة مدارس المشير الثانوية العسكرية بنين، وأم الأبطال الثانوية بنات، ومدرسة عاطف بركات الابتدائية، والتي استقبلت طلاب الصفوف الأولى من المراحل التعليمية المختلفة صباح اليوم الأحد، وسط أجواء مبهجة تعكس الحرص على تهيئة الطلاب وتعريفهم ببيئتهم الدراسية الجديدة.

وخلال الزيارة، أكد موسى على ضرورة حسن استقبال الطلاب في يومهم الأول، خاصة طلاب الصفوف الأولى، وتهيئة الأجواء لهم بروح من الاحتفال، بما يمنحهم الفرصة للتعرف على زملائهم والمعلمين، ويعزز ارتباطهم بالمدرسة. كما اطمأن على جاهزية الفصول وحضور المعلمين وانتظام العملية التعليمية منذ اللحظة الأولى.

يُذكر أن 1075 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بالإسماعيلية استقبلت اليوم طلاب الصفوف الأولى، وسط استعدادات مكثفة من المديرية لتنظيم انطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد وفقًا للجدول المعلن للانتظام