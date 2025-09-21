بالصور- وزير الرى ومحافظ أسوان يتفقدان محطة الري بمشروع وادى النقرة

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، محطة الري رقم (1) ضمن مشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة، في جولة ميدانية استمع خلالها المسؤولان لشرح تفصيلي من المهندس عمر سيف، رئيس الإدارة المركزية للري بأسوان، حول المشروعات الجارية بالمشروع.

ويضم وادى النقرة زمامًا زراعيًا يصل إلى 65 ألف فدان، تُروى عبر 11 محطة رفع وشبكة ترع رئيسية وفرعية تمتد بطول 145 كيلومتر، وتشمل خمس قرى هي: الحكمة، الأمل، المنار، البراعم، والكرامة.

وأكد محافظ أسوان على التنسيق الكامل بين وزارة الري والمحافظة وكافة الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من المقومات الزراعية وتحقيق أعلى عوائد اقتصادية من المحاصيل المتميزة، لا سيما النباتات العطرية، مع إلزام المزارعين بالتحول إلى نظم الري الحديث بالتنقيط بدل الري بالغمر للحفاظ على الموارد المائية.

وأشار المحافظ إلى استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وإطلاق حملات لاستردادها، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإرسال قوافل طبية لخدمة أهالي القرى، وتسريع إجراءات تشغيل وحدتي الحكمة والكرامة لضمان استقرار الخدمات الصحية.

وشدد الوزير والمحافظ على دعم محطات الري والشرب، ورفع كفاءتها، وتوفير احتياجات المزارعين من المياه، مع تفعيل نظم الحماية الفنية لضمان انتظام التشغيل، وإجراء الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار اللازمة.

واختتمت الزيارة بتكريم النماذج المشرفة في ري أسوان، واستماع الوزير والمحافظ لمطالب واحتياجات المزارعين والعمل على تلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة.