إعلان

بالصور- محافظ قنا يدشن العام الدراسي الجديد بافتتاح مدرسة الترامسة الإعدادية

01:19 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ قنا يدشن العام الدراسي الجديد بافتتاح مدرسة الترامسة الإعدادية (1)
  • عرض 4 صورة
    محافظ قنا يدشن العام الدراسي الجديد بافتتاح مدرسة الترامسة الإعدادية (4)
  • عرض 4 صورة
    محافظ قنا يدشن العام الدراسي الجديد بافتتاح مدرسة الترامسة الإعدادية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


قنا-عبدالرحمن القرشي :

أطلق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إشارة بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026 بافتتاح مدرسة الترامسة الإعدادية بعد إحلالها وتجديدها بالكامل وتزويدها بأحدث الوسائل التعليمية، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المدارس بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

رافق المحافظ خلال جولته الافتتاحية كل من هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، وأشرف سعد مدير عام إدارة قنا التعليمية، والمهندس أحمد النوبي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بقنا، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وخلال الافتتاح، حرص المحافظ على الترحيب بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن افتتاح المدرسة الجديدة يجسد اهتمام الدولة بتوفير تعليم عصري ومتطور في مختلف القرى والمراكز.

وقال المحافظ، إن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية، ونحن حريصون على دعم هذا القطاع بكل الإمكانيات الممكنة لتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة على التفوق والابتكار.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد النوبي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، أن مدرسة الترامسة تضم 17 فصلًا دراسيا بطاقة استيعابية تبلغ 802 طالب، ويشرف على العملية التعليمية بها 47 من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، إلى جانب تزويدها بغرف المجالات والمكتبة ومعمل الحاسب الآلي.

كما حرص المحافظ على تقديم التهنئة للطلاب والمعلمين، مطمئنًا على انتظام الدراسة وتوافر الكوادر التعليمية والكتب الدراسية، مع التأكد من تطبيق الإجراءات التنظيمية التي تكفل حسن سير العملية التعليمية.

وفي ختام جولته، شدد محافظ قنا على أن التعليم يمثل أولوية قصوى في استراتيجية المحافظة، موجها الشكر لكافة العاملين بقطاع التعليم على جهودهم المخلصة في خدمة أبناء قنا.

يُذكر أن العام الدراسي الجديد انطلق في محافظة قنا داخل 2189 مدرسة حكومية، و54 مدرسة رسمية للغات، بالإضافة إلى مدرسة واحدة للمتفوقين (STEM)، ومدرسة يابانية، وأخرى للنيل، بإجمالي 818,993 طالبًا على مستوى المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد عبد الحليم محافظ قنا العام الدراسي الجديد هاني عنتر وزارة التربية والتعليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة