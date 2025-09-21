السويس- حسام الدين أحمد:

شارك اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في فعاليات الاحتفال باليوم البحري العالمي والذي نظمته وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحري.

وشهد الفاعلية اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري نيابة عن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل واللواء حسين الجزيري رئيس قطاع النقل البحري والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورؤساء وقيادات الموانئ المختلفة ولفيف من خبراء النقل البحري والمجتمع المينائي.

وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، أن هذا الحدث الهام يقام سنويا في كل دول العالم بنفس التوقيت هو تقديرا وعرفانا لدور البحارة في دعم وتعظيم قطاع النقل البحري على مستوى العالم.

وأشاد اللواء عبدالرحيم بما يشهده قطاع النقل البحري في مصر والتطوير الشامل لكافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأكد أن قطاع النقل البحري يمضي قدما في التطوير بخطوات سريعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمتابعة مستمرة من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حيث تولى الدولة اهتمامات لكافة مشروعات التطوير بكافة الموانئ المصرية، مع دعم هيئة موانئ البحر الأحمر وتحقيق العديد من انجازات التطوير بموانيها ومرافقها البحرية وما تملكه من أسطول قطع بحرية تقدم خدماتها للسفن والعبارات المصرية والأجنبية المترددة على الموانئ.