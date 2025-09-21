أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت مدارس محافظة أسيوط، اليوم الأحد، انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي 2025 / 2026، وسط أجواء احتفالية مبهجة، حيث استقبلت المدارس طلابها بالبالونات والزينة وتوزيع الحلوى، في مشهد يعكس الحرص على خلق بيئة إيجابية ومحفزة منذ اللحظة الأولى.

وتزينت مداخل المدارس والفصول الدراسية بالألوان الزاهية واللافتات الترحيبية، فيما شارك المعلمون والإداريون في تنظيم استقبال مميز للطلاب، بهدف تعزيز روح الانتماء للمدرسة، وتحفيزهم على بداية عام دراسي مليء بالنشاط والاجتهاد.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط لتهيئة مناخ نفسي واجتماعي داعم للطلاب داخل المدارس ، يسهم في رفع مستوى التفاعل داخل الفصول، ويعزز من دافعية الطلاب نحو التعلم والانضباط منذ اليوم الأول.

تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الأحد، سير العملية التعليمية بعدد من المدارس الحكومية والرسمية بالمحافظة، وذلك تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال الجولة، شارك دسوقي في الطابور الصباحي، وشهد تحية العلم وترديد النشيد الوطني، واستمع إلى الكلمة الموحدة التي تناولت حب الوطن وتعزيز قيم الولاء والانتماء، مقدمًا التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالنجاح والتوفيق.

وشدد دسوقي على ضرورة الإسراع في توزيع الكتب المدرسية دون ربطها بالمصروفات، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم للمدارس، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.