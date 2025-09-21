جامعة بني سويف تستقبل 120 ألف طالب خلال العام الدراسي الجديد

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

بدأ الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه المهندس أيمن محمد عطية محافظ القليوبية، أولى جولاته الميدانية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، بزيارة عدد من المدارس في محافظة القليوبية لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على جاهزية المدارس منذ اليوم الأول.

استهلت الجولة بمدرسة الشيماء الثانوية للبنات بمدينة بنها، حيث هنأ الوزير الطالبات وأولياء الأمور بالعام الجديد، واستعرض معهم نظامي الثانوية العامة والبكالوريا وما يتيحه الأخير من مسارات متنوعة وفرص مستقبلية. كما شهد الوزير طابور الصباح وتحية العلم، وتابع مع المحافظ الفعاليات الرياضية التي قدمتها الطالبات.

وخلال تفقد فصول الصف الأول الثانوي، أوضح الوزير أن إدخال مادتي البرمجة والذكاء الاصطناعي إلى المناهج يتم عبر منصة "كويرو" اليابانية المتخصصة، مؤكداً أن الطلاب سيحصلون على شهادات دولية معتمدة تعزز فرصهم في سوق العمل العالمي، واصفاً البرمجة بأنها "لغة المستقبل".

وأكد الوزير أن مهنة التدريس هي "أم المهن" لأنها تضع الطلاب على مسارات حياتهم العلمية والمهنية، مشيراً إلى أن جميع قرارات الوزارة تنبع من أرض الواقع وبمشاركة المعلمين باعتبارهم الشريك الأساسي في تطوير التعليم.

كما زار الوزير والمحافظ مدرسة بن خلدون الابتدائية المشتركة، وتفقدا قاعات رياض الأطفال وفصول الصف الأول الابتدائي، واطمأنا على انتظام الدراسة وتسليم الكتب منذ اليوم الأول، موجهاً المعلمين بضرورة تبسيط المناهج لضمان استيعاب التلاميذ للمفاهيم الأساسية.

وفي ختام الجولة، تابع الوزير سير الدراسة في مدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية المشتركة، مؤكداً حرص الوزارة على تنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب لطلاب الصفوف الأولى، وتفعيل الأنشطة التي تنمي روح الإبداع والانتماء لديهم.

من جانبه، أكد محافظ القليوبية أن أجهزة المحافظة تعمل بتنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومجهزة، مشدداً على أن التعليم يمثل قاطرة التنمية وبوابة بناء الإنسان.