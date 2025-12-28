أعلنت غرفة العمليات الرئيسية برئاسة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والمنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج، لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة سير انتخابات الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع لانتخابات الإعادة للجان الملغاة في المرحلة الأولى.

وأوضح محافظ سوهاج أن العملية الإنتخابية قد بدأت أعمالها دون أية معوقات مع بداية اليوم الثاني، في جميع اللجان الفرعية والبالغ عددها 586 لجنة على مستوى 7 دوائر انتخابية بالمحافظة، لاستقبال 3 مليون و21 ألف 228 ناخب وناخبة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة من خلال خطوط ربط مباشرة مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز ومديريات الخدمات.