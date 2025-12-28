إعلان

لليوم الثاني.. غرفة عمليات سوهاج تتابع انتظام انتخابات الإعادة بمجلس النواب

كتب : عمار عبدالواحد

10:43 ص 28/12/2025

جانب من متابعة غرفة عمليات النواب بسوهاج

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية برئاسة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والمنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج، لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة سير انتخابات الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع لانتخابات الإعادة للجان الملغاة في المرحلة الأولى.

وأوضح محافظ سوهاج أن العملية الإنتخابية قد بدأت أعمالها دون أية معوقات مع بداية اليوم الثاني، في جميع اللجان الفرعية والبالغ عددها 586 لجنة على مستوى 7 دوائر انتخابية بالمحافظة، لاستقبال 3 مليون و21 ألف 228 ناخب وناخبة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة من خلال خطوط ربط مباشرة مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز ومديريات الخدمات.

غرفة عمليات سوهاج انتخابات الإعادة انتخابات مجلس النواب 2025

