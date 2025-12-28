إعلان

إلغاء طلبات التصالح بنهاية ديسمبر.. تنبيهات جديدة من محافظة القاهرة

محمد نصار

11:32 ص 28/12/2025

مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:
أصدرت محافظة القاهرة تنبيهات مشددة فيما يخص طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، على مستوى أحياء العاصمة.

وبحسب مستند، اطلع مصراوي عليه، تم توجيه الأحياء بالتنبيه على مقدمي طلبات التصالح في مخالفات البناء، والمتوقفه طلباتهم على استيفاء مستندات أو سداد رسوم، بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لسداد الرسوم المستحقة أو المطلوبة قبل نهاية ديسمبر الجاري.

وتضمنت التنبيهات أنه في حالة التأخر عن هذا الموعد، سيتم إلغاء طلبات التصالح الخاصة بالمواطنين.

