460 مدرسة تستقبل طلاب الصفوف الأولى بالسويس

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبلت مدارس السويس الصفوف الأولى من المراحل الدراسية المختلفة، صباح اليوم الأحد، في أول أيام العام الدراسي 2025/2026.

وبدأ العام الدراسي في 460 مدرسة وسط تجهيزات واستعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم بإشراف سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وتوافد طلاب الصفوف الأولى برياض الأطفال والابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني وفقا للجدول المُعلن حرصا على تهيئة الأجواء للطلاب مع بداية العام الدراسي.

وتفقدت سماح إبراهيم مدير التعليم بالسويس مدارس عباس العقاد واسامة بن زيد والناصر الإبتدائية للوقوف على انتظام أول يوم دراسي، والتأكد من جاهزية الفصول وحضور جميع المعلمين والإداريين.

وقالت سماح إبراهيم إن التعليمات الوزارية وجهت بمراعاة توفير المناخ الملائم للطلاب وحسن استقبالهم في اليوم الأول خاصة الطلاب في الصفوف الأولى بالمراحل التعليمية الثلاث، وان يكون اليوم الأول بروح الاحتفال لا بالنظام التقليدي، ومنحهم فرصة للتعرف على زملائهم بالفصل.

وشهدت شوارع مدينة السويس تواجد رجال المرور في الصباح الباكر، خاصة بمناطق المدارس لتنظيم الحركة المرورية ومنع حدوث تكدسات بالطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للمدارس ومنع التوقف بصورة تعيق حركة السير.