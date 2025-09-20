غلق 3 منشآت وضبط وإعدام 6 أطنان أغذية ومشروبات فاسدة بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، حملة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، لضمان تقديم غذاء صحي وآمن لكافة المواطنين المقيمين بالمحافظة والقادمين إليها.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن اللجنة قامت بالمرور على 44 منشأة مختلفة بمدينة شرم الشيخ، وأسفرت عن تحرير 94 محضرا متنوعا، بواقع 39 محضر عدم نظافة، و 54 محضر عدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية، ومحضر ضبط 5016 لتر مياه شرب للشك في عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وجرى سحب عينات منها للتأكد من صلاحيتها للتداول.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى ضبط وإعدام أغذية ومشروبات تصل إلى 6 طن، منهم إعدام 704 كيلو أغذية ، و 90 لتر مشروبات بهم تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد أن اللجنة أوصت بغلق ثلاث منشآت لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية، لوجود خطر داهم على الصحة العامة بها.

وأشار إلى أنه جرى سحب 9 عينات وارسالها للمعامل المركزية للتحليل لمعرفة مدى سلامتها للاستهلاك الآدمي.

كما أشار إلى الاستمرار في جهود مراقبة الأغذية بصحة جنوب سيناء في تكثيف حملات المرور بكافة مدن المحافظة لضمان تقديم غذاء آمن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها، وبالتزامن مع استقبال العام الدراسي الجديد، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وضمن توجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.