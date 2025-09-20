السجن المؤبد والمشدد لثلاثة متهمين بحيازة 10 كيلو أفيون بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بمعاقبة كل من "ب.س.ب" و"ي.س.م" بالسجن المؤبد، ومعاقبة المتهم "س.ع.ع" بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، المستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، وبحضور سكرتير الجلسة أحمد الفيومي.

تعود وقائع القضية رقم 6097 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة داخل نطاق القسم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "ب.س.ب" و"ي.س.م" كانوا يستقلون سيارة ويقومون بالاتجار في المواد المخدرة، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم بناءً على معلومات من مصدر سري.

وأثناء تنفيذ المأمورية، رصدت القوة الأمنية المتهمين داخل السيارة، وبجوارهم المتهم الثالث "س.ع.ع"، وتمكنت القوة من إنزال المتهمين الأول والثاني، وبتفتيشهما عُثر بحوزة الأول على جوال ومبلغ مالي، وبحوزة الثاني على هاتف محمول ومبلغ مالي ولفافة بلاستيكية تحتوي على مخدر الأفيون.

كما أسفر تفتيش السيارة عن العثور على إحدى عشرة لفافة بلاستيكية كبيرة أسفل مقعد المتهم الثالث، تحتوي جميعها على ذات المخدر.

وبتفتيش المتهم الثالث، تم ضبط هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لاستخدامها في التواصل مع العملاء.

وأوضح تقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات شملت لفافة بلاستيكية تحتوي على مادة الأفيون بوزن 798.10 جرام، وأخرى بوزن 545 جرام، بالإضافة إلى إحدى عشرة لفافة من ذات المخدر بلغ وزنها الإجمالي 8.8 كيلو جرام.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم المشار إليه.