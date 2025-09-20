إعلان

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام قرية أبو حزين بالإسماعيلية

06:17 م السبت 20 سبتمبر 2025

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع على الطريق الزراعي أمام قرية أبو حزين بمحافظة الإسماعيلية، بعدما اصطدمت سيارة تحمل لوحات معدنية رقم “ف ص ط 5239” بسيارة أخرى مجهولة.

وتنوعت إصابات الضحايا بين كدمات وجروح وكسور، حيث أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عامًا بكدمات في الظهر وسحجات متفرقة بالجسم، فيما تعرض آخر يبلغ 27 عامًا لكدمات بالصدر.

كما أصيب رجل في الأربعين من عمره باشتباه كسر في الكتف الأيسر إلى جانب كدمات وسحجات بالجسم، بينما كانت الإصابة الأشد لشاب في السادسة والعشرين، الذي أصيب بكسر مضاعف في الفخذ الأيمن وجرح قطعي باليد اليمنى طوله نحو 8 سنتيمترات.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي لتلقي الرعاية الطبية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة

