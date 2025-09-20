إعلان

بالأسماء.. 11 مصابًا في انقلاب ميكروباص على زراعي البحيرة

02:39 م السبت 20 سبتمبر 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 11 شخصًا، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الزراعي أمام كارفور، اتجاه القاهرة، بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من: بدر إسماعيل الوليلي، 58 عاما، أسمهان محمد النشار، 80 عاما، جنى بدر الوليلي، 16 عاما، رحاب عبدالفتاح فرج، 37 عاما، روان بدري إسماعيل، 12 عاما، بسملة محمد عبدالفتاح، 11 عاما، محمد حسام محمد، 7 أعوام، رباب محمد النشار، 50 عاما، آلاء بدر الوليلي، 25 عاما، تسنيم بدر الوليلي، 9 أعوام، حبيبة بدر الوليلي، 14 عاما.

نُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب ميكروباص حافظة البحيرة يارات الإسعاف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخان غطى السماء.. اللقطات الأولى لحريق مروع على الطريق الإقليمي | صور
30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر