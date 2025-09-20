بالأسماء.. 11 مصابًا في انقلاب ميكروباص على زراعي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 11 شخصًا، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الزراعي أمام كارفور، اتجاه القاهرة، بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من: بدر إسماعيل الوليلي، 58 عاما، أسمهان محمد النشار، 80 عاما، جنى بدر الوليلي، 16 عاما، رحاب عبدالفتاح فرج، 37 عاما، روان بدري إسماعيل، 12 عاما، بسملة محمد عبدالفتاح، 11 عاما، محمد حسام محمد، 7 أعوام، رباب محمد النشار، 50 عاما، آلاء بدر الوليلي، 25 عاما، تسنيم بدر الوليلي، 9 أعوام، حبيبة بدر الوليلي، 14 عاما.

نُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.