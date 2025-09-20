انطلاق العام الدراسي الجديد في معاهد الوادي الجديد غدًا (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم السبت، أنها أنهت كافة الترتيبات لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسة غدًا الأحد، داخل 150 معهدًا أزهريًا موزعة على مراكز الوادي الجديد الخمسة.

وجاء الإعلان بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية، مع التشديد على الانضباط وتوفير بيئة تعليمية آمنة منذ أول يوم، لضمان بداية قوية للطلاب والطالبات في المحافظة.

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان له، اليوم السبت، إنه جرى تنفيذ حزمة إجراءات داخل المعاهد الأزهرية لتهيئة مناخ تعليمي منضبط، يشمل متابعة حركة الدخول والخروج، والتأكد من نظافة الفصول والساحات، وتوفير عناصر السلامة والأمان منذ اليوم الأول.

وأضاف المحافظ أن أجهزة المحافظة تعمل بالتنسيق مع منطقة المعاهد الأزهرية لضمان بداية مستقرة للعام الدراسي الجديد، مع التركيز على حضور الطلاب وانتظام الجداول وتيسير الحركة بين المعاهد في جميع المراكز.

وأوضح الزملوط أن 150 معهدًا أزهريًا تغطي الإدارات التعليمية الخمس داخل المحافظة، مع تطبيق خطة متابعة ميدانية منذ أول يوم دراسة لرصد أي ملاحظات ومعالجتها فورًا، والتواصل المستمر مع قيادات المعاهد الأزهرية.

وأشار المحافظ إلى أن متابعة الدراسة تشمل المرور على بوابات المعاهد، ومراجعة سجلات الحضور والانضباط، وتذليل العقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور خلال العام الدراسي الجديد، بما يضمن أن يكون أول يوم دراسة نقطة انطلاق إيجابية ومستقرة.





