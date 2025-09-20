إعلان

بالحلوى والبالونات.. استقبال مميز لطلاب ابتدائي في كفر الشيخ (صور)

12:32 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    استقبال مميز لطلاب ابتدائي في كفر الشيخ
  • عرض 5 صورة
    استقبال مميز لطلاب ابتدائي في كفر الشيخ
  • عرض 5 صورة
    استقبال مميز لطلاب ابتدائي في كفر الشيخ
  • عرض 5 صورة
    استقبال مميز لطلاب ابتدائي في كفر الشيخ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم السبت، انتظام الدراسة في 391 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وذلك في أول يوم دراسي للعام الجديد.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبإشراف الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

واستقبل معلمو المدارس الابتدائية تلاميذ الصف الأول الابتدائي بالورود والبالونات وتوزيع الحلوى عليهم، لتهيئتهم نفسيًا وتهيئة الأجواء المناسبة للعملية التعليمية، بينما استقبلت المدارس الإعدادية والثانوية العامة والتجارية طلاب الصف الأول من كل مرحلة تعليمية.

وقال الدكتور علاء جودة في تصريحات صحفية، إن 2400 مدرسة ستستقبل غدًا الأحد، 21 سبتمبر 2025، حوالي 864 ألف و600 طالب وطالبة، بزيادة 23 مدرسة عن العام الماضي، في أول يوم دراسي يشمل جميع المراحل التعليمية بكافة الإدارات التعليمية.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ انتظام الدراسة الدكتور علاء عبد المعطي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخان غطى السماء.. اللقطات الأولى لحريق مروع على الطريق الإقليمي | صور
30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر