28 مصابًا في انقلاب أتوبيس بالشرقية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب 28 شخصًا بإصابات متفرقة، اليوم، في انقلاب أتوبيس يسع 26 راكبًا على طريق سعود الحسينية أمام عزبة الجامع بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بالحادث، حيث تم توجيه 12 سيارة إسعاف إلى الموقع، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.