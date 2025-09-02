تموين قنا يضبط 10 أطنان سكر داخل عصارة عسل أسود مخالفة بفرشوط

قنا - عبدالرحمن القرشي:



واصلـت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.



حيث تمكنت حملة تموينية موسعة من ضبط عصارة عسل أسود بمركز فرشوط تستخدم السكر الأبيض في عملية الإنتاج بدلاً من عصير القصب الطبيعي، في مخالفة جسيمة تشكل خطورة على صحة المواطنين، وتُعد جريمة غش تجاري صريحة.



قاد الحملة حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بالتنسيق مع مباحث التموين، وبمشاركة الأستاذ أشرف فوزي مدير إدارة تموين فرشوط، والأستاذ محمد أبو المجد رئيس الرقابة التموينية بالمديرية، والأستاذ محمد عبد الراضي رئيس الرقابة بإدارة تموين نجع حمادي، وعدد من مفتشي الرقابة.



وأسفرت الجهود عن ضبط 10 أطنان من السكر الأبيض، و1500 صفيحة فارغة، و15 خزانًا خرسانيًا ثابتًا (منها 6 خزانات ممتلئة بالعسل المخالف)، إلى جانب كميات من مستلزمات الإنتاج، وتنكات التصنيع، والبراميل المستخدمة داخل العصارة.



وأكد وكيل وزارة التموين أن إنتاج العسل الأسود يقتصر قانونًا على عصير القصب الطبيعي فقط، وأي إضافة للسكر أو مواد صناعية تُعد جريمة غش غذائي يُعاقب عليها القانون، مشددًا على استمرار الحملات التموينية في مختلف مراكز المحافظة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.