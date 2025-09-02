إعلان

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

07:20 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

المنيا-جمال محمد:

بعث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وجاء في نص البرقية:

“يسعدني ويشرفني أن أبعث لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أسمى آيات التهاني القلبية وأطيب التمنيات، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على مصرنا الغالية الأمن والأمان والاستقرار، ويحقق لشعبها العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء تحت قيادتكم الحكيمة”.

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف، بهذه المناسبة المباركة.

