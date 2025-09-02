إعلان

مديرية أوقاف سوهاج تكرم الزميل عمار عبدالواحد في احتفال المولد النبوي

03:50 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
كتب- فادي الصاوي:

كرم الدكتور محمد أبو سعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، الزميل الصحفي عمار عبدالواحد مدير مكتب "مصراوي" بالمحافظة، تقديرًا لجهوده في التغطية الإعلامية.

جاء التكريم خلال احتفالية كبرى أقيمت في مسجد القطب بمدينة سوهاج، بمناسبة ختام برنامج النشاط الصيفي وذكرى المولد النبوي الشريف.

وشهد الحفل فقرات متنوعة، منها تلاوة آيات من القرآن الكريم، ومدائح نبوية، بالإضافة إلى كلمات عن السيرة العطرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

تضمنت الاحتفالية أيضًا تكريم عدد من حفظة كتاب الله من الأبناء والبنات، تشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم في حفظ القرآن وخدمته.

وأكدت مديرية الأوقاف بسوهاج حرصها الدائم على رعاية حفظة القرآن، وغرس القيم الأخلاقية، ونشر الفكر الوسطي المستنير في المجتمع.

مديرية أوقاف سوهاج احتفال المولد النبوي الدكتور محمد أبو سعدة سوهاج
