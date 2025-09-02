المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شاب مصرعه على الطريق الصحراوي بين محافظتي البحيرة والمنوفية، أثناء عودته من العمل إلى منزله أمس الاثنين.

وأوضح مصدر مقرب للأسرة، أن الفقيد يُدعى "عبد الله.ع.ا"، مقيم بالعزبة البحرية بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون، وأثناء قيادته دراجة نارية أمس على الطريق الصحراوي تعرض لحادث تصادم، ولفظ أنفاسه الأخيرة على خلفية الحادث الأليم.

وأكد أن الفقيد عُرف عنه طيب الخلق وبشاشة الوجه وقربه إلى الله، وعلاقاته الحسنة بجميع الأهالي، مما ترك حالة حزن كبيرة على فقده، وأضاف أن صلاة الجنازة على الخناني ستكون بالعزبة البحرية عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء.