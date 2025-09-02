محافظة الشرقية: فحص 293 شكوى وطلب للمواطنين في أغسطس

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت محافظة الشرقية، أن إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام استقبلت خلال شهر أغسطس الماضي 293 شكوى وطلبًا، تم الانتهاء من فحص ومراجعة 290 حالة بنسبة إنجاز بلغت 99%، فيما يجري استكمال فحص 3 شكاوى متبقية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية، والمراكز والمدن والأحياء

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن إدارة خدمة المواطنين تُعد إحدى الأدوات الحيوية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعزيز التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي وتلبية احتياجات الأهالي.

من جانبه، أوضح إبراهيم عز الدين، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أن الشكاوى والطلبات تنوعت بين شكاوى خاصة بالبناء بدون ترخيص، وطلبات لتوصيل المرافق مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء الغاز الطبيعي وطلبات تقنين أوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة وطلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة" وطلبات للحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص

وأشار مدير الإدارة، إلى أن العمل مستمر على استقبال وفحص الشكاوى بكل جدية وسرعة، حرصًا على تيسير الخدمات للمواطنين وتحقيق رضاهم.