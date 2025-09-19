إعلان

بالفيديو والصور- لحظة السيطرة على تسرب غاز بجوار مديرية الرياضة بسوهاج

11:12 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
سوهاج - عمار عبد الواحد:

نجحت الجهات المعنية بمحافظة سوهاج، في السيطرة على تسرب للغاز الطبيعي وقع مساء الجمعة بجوار سور مديرية الشباب والرياضة.

وانتقل اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، يرافقه السكرتير العام للمحافظة ورئيس حي شرق، إلى موقع التسرب لمتابعة الموقف عن قرب، ووجه المحافظ باتخاذ كافة التدابير اللازمة للسيطرة على التسرب بشكل فوري، مع الحرص على عدم انقطاع خدمة الغاز عن المنطقة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي بلاغ بوجود تسرب في أحد أكشاك الغاز بالمنطقة، وتحركت الأجهزة المختصة، وقامت بعمل كردون أمني حول المنطقة المحيطة لمنع أي مخاطر محتملة.

وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة الكاملة على التسرب دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات، في عملية أثبتت كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية في التعامل مع الأزمات.

تسرب غاز رياضة سوهاج السيطرة على تسرب غاز عبد الفتاح سراج
