انطلاق فعاليات لقاء الجمعة للأطفال في أسيوط -صور

كتب - محمود عجمي:

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" بمسجد محمد محمود باشا، التابع لإدارة أوقاف ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية لدى النشء، وتعزيز وعي الأطفال بشكل سليم، استمرارًا لنهج الوزارة في الاهتمام بالتربية الدينية المبكرة.

شهد اللقاء حضور الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والشيخ محمد عبد اللطيف محمود، مدير الدعوة والمراكز الثقافية بالمديرية، والشيخ ناصر محمد السيد علي، مدير إدارة المتابعة، والشيخ حسن عبيد شبيب، مدير إدارة أوقاف ساحل سليم.

وشهد البرنامج تفاعلًا واسعًا من الأطفال المشاركين، حيث تضمن أنشطة تعليمية وتربوية متنوعة، من بينها مسابقات في حفظ الأحاديث النبوية، وأناشيد دينية، وتلاوات قرآنية، بالإضافة إلى مواقف تربوية مستوحاة من السنة النبوية تهدف إلى ترسيخ القيم الأخلاقية في نفوس الأطفال.

كما شملت الفعاليات فقرات ترفيهية تربوية تجمع بين التعليم والمتعة، بما يسهم في جذب الأطفال وتحفيزهم على التفاعل والمشاركة، في إطار رؤية مديرية أوقاف أسيوط لتنشئة جيل واعٍ ومثقف، يتحلى بالأخلاق الحميدة والقيم النبيلة، ويكون قادرًا على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وإيمان.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور عيد علي خليفة أهمية استمرار هذه الفعاليات التربوية والدينية، لما لها من دور محوري في بناء شخصية الطفل وتعزيز الانتماء الوطني والديني، مشددًا على أن هذه البرامج تسهم في إعداد جيل قوي قادر على الإسهام في نهضة مجتمعه ووطنه.