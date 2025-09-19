الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، مشروع "لياقة المصريين" للفتاة والمرأة، داخل مركزي الخارجة والداخلة، عبر مراكز الشباب، بهدف تعزيز اللياقة البدنية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بالمجتمع المحلي، تحت إشراف مدربات متخصصات.

وأوضح محمد فكري يونس، مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، أن المشروع يُنفَّذ وفق برنامج تدريبي متكامل للنساء من عمر 18 عامًا فأكثر، داخل مركزي شباب "الزهور" بالخارجة و"الفتح" بالداخلة، ويشمل العروض الرياضية، وكرة اليد، والطائرة، والكاراتيه، وتنس الطاولة، بجانب برامج اللياقة البدنية والتخسيس.

وأضاف "فكري"، أن التدريبات تُعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، مع أولوية المشاركة لسيدات وفتيات الوادي الجديد الراغبات في تحسين لياقتهن البدنية، على أن تُتاح أماكن إضافية وفق الطاقة الاستيعابية لكل مركز.

وأشار "فكري" إلى أن المديرية اعتمدت على كوادر نسائية مؤهلة للإشراف على وحدات التدريب، بما يضمن ملاءمة البرامج للحالة الصحية للمشاركات، وتقليل مخاطر الإصابات، فضلًا عن توفير بيئة آمنة ومريحة تعزز ثقة الفتيات في ممارسة الرياضة داخل مراكز الشباب.