بالصور - إزالة مبانٍ مخالفة وإعادة الانضباط في المنتزه أول بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نفذ حي المنتزه أول بالإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الشرطة، حملة مكبرة ضمن الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

واستهدفت الحملة تنفيذ قرارات إزالة لـ13 حالة متغيرات مكانية لبناء مخالف دون ترخيص بعزبة الـ500 وشارع 14 بالمراغي الجديدة، في الظهير الريفي لحي المنتزه أول.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 عقارات مخالفة، أحدها مكوّن من 8 طوابق، فيما تراوحت باقي العقارات بين طابقين وثلاثة طوابق، وجرى هدمها حتى سطح الأرض. كما جرى تنفيذ 7 قرارات إزالة أخرى شملت أسوارًا وبوابات وهناجر مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.

وشارك في الحملة اللواء ياسر أبو الخير، حكمدار شرق الإسكندرية، والعقيد أحمد السمان، مأمور قسم ثالث المنتزه، والمقدم أحمد شمس، رئيس مباحث القسم، إلى جانب قوات الأمن المركزي.

وكان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قد وجّه رؤساء الأحياء بالتصدي لكافة أشكال البناء المخالف دون ترخيص، وفرض الانضباط وهيبة الدولة.

وأكدت سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، استمرار حملات الإزالة للتعامل مع جميع حالات البناء العشوائي أو غير المخطط من المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وناشدت المواطنين ضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات البناء، وعدم الشروع في أي أعمال مخالفة حفاظًا على الأرواح والممتلكات وتجنبًا للمساءلة القانونية.