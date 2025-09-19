إعلان

الصورة الأولى لأطفال نبروه ضحايا جريمة الأب

02:15 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025

صورة الأطفال الثلاثة

الدقهلية - رامي محمود:

حصل "مصراوي" على أول صورة للأطفال الثلاثة ضحايا الجريمة المروعة التي شهدتها مدينة نبروه بالدقهلية، والذين لقوا مصرعهم على يد والدهم فجر اليوم الجمعة.

تظهر الصورة الأطفال الثلاثة (مريم ومعاذ ومحمد) في لقطة عائلية باسمة، فيما يبدو أنها التقطت حديثًا، قبل أن تتحول حياتهم إلى فاجعة تهز الرأي العام.

كان الأب "ع. ا"، 35 عامًا، قد أقدم على إنهاء حياة أطفاله الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات، طعنًا وخنقًا داخل شقتهم.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث ودوافعه، فيما أمرت النيابة العامة بنقل الجثامين لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطب الشرعي.

