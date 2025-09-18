إعلان

محافظ الغربية يسلم الزي المدرسي لطلاب الأسر الأولى بالرعاية

11:21 م الخميس 18 سبتمبر 2025

محافظ الغربية

كتب - مختار صالح:

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتسليم 35 طالبًا وطالبة من الأسر الأولى بالرعاية الزي المدرسي الكامل، وشمل التسليم أيضًا سداد المصروفات الدراسية بالكامل.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تعكس حرص المحافظة على دعم الطلاب ورفع الأعباء عن أسرهم، مؤكداً أن التعليم أولوية لتحقيق العدالة وتنمية الإنسان.

وأشاد بدور مديرية التربية والتعليم وجمعية رعاية الطلاب في إنجاح المبادرة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الجهود تمنح الطلاب الثقة والدافع لمواصلة التفوق.

اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وزارة التربية والتعليم الزي المدرسي
