المنوفية - أحمد الباهي:

خيّمت حالة من الحزن على قرية شمنديل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الخميس، عقب مصرع أحد أبناء القرية في حادث أليم على طريق السويس الصحراوي.

ونعت الأهالي الفقيد "إبراهيم ب. ط"، مؤكدين تواجد أسرته بالقاهرة لإنهاء تصاريح الدفن، مُشيرين إلى أن الراحل كان من أبناء القرية المشهود لهم بالكفاح والالتزام، ومعروف بين أهله وأصدقائه بسمعته الطيبة وأخلاقه الحسنة وعلاقاته الودودة مع الجميع، وهو ما جعل خبر رحيله يترك أثرًا بالغًا في نفوس الأهالي، الذين وصفوه بـ "شهيد لقمة العيش".

ومن المقرر أن تُشيّع جنازته عقب وصول الجثمان إلى القرية، حيث تُقام صلاة الجنازة بمسجد المقابر قبل مواراته الثرى بمقابر العائلة.