"كاشف للألغام".. طلاب سوهاج يحصدون المركز الثالث ببطولة الروبوتات (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن فوز الجامعة بالمركز الثالث في بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات، بمشاركة 24 فريقًا من الجامعات الحكومية والأهلية والمدارس التكنولوجية، والتي استمرت فعالياتها على مدار يومين.

وأشاد "النعماني" بالمسابقة التي أظهرت مدى الإبداع والابتكار لدى الطلاب، موضحًا أنها مثلت منصة مهمة جمعت بين مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأشار "النعماني" إلى أن الجامعة تضع في أولوياتها تمكين الطلاب من أدوات المستقبل التكنولوجي وتهيئتهم لسوق عمل يعتمد بشكل متزايد على الحلول الرقمية المبتكرة.

قال الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن البطولة استهدفت طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، إضافة إلى طلاب كليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والعلوم، وكذلك طلاب المدارس الفنية والتكنولوجية وأعضاء هيئة التدريس المهتمين بهذا المجال.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن المسابقة تضمنت 7 محاور، هي: الروبوتات الأرضية، الروبوتات القتالية، الروبوتات تحت الماء، روبوت حل المتاهة، تحدي الذراع الروبوتية، الطائرات بدون طيار، الميتافيرس، والواقعين الافتراضي (VR) والمعزز (AR).

وأوضح الدكتور أحمد عاطف، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن فريق الجامعة الأول قدّم ابتكار روبوت كاشف للألغام، قادرًا على تحديد مواقعها ورسم خريطة دقيقة بإحداثياتها وأبعادها، وذلك من تنفيذ الطلاب: أحمد أبو الحمد عبدالعزيز، كيرلس رزق شوقي، إيهاب رأفت سعيد، مروة أحمد عبدالحميد، وزهراء يسري بكلية الهندسة.

وأضاف هاني بديوي، مدير إدارة النشاط العلمي، أن الفريق الثاني قدّم مشروع ذراع روبوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُستخدم في النقل والتوزيع والتصنيف بخطوط الإنتاج، مع إصدار تقارير إحصائية دقيقة عن المهام المنفذة، ويمكن التحكم بها يدويًا أو عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونفذ المشروع الطلاب: عمر مصطفى كمال، مينا رشدي، عبدالله فتحي، ساندي علاء، وسما محمد، تحت إشراف المهندس محمد أحمد محمدين، والمهندس أسامة يوسف تواضروس، بينما رافق الفريق المشرف أسامة أبوزيد.