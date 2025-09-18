إعلان

جهاز مدينة أسوان الجديدة يعلن تشغيل خدمة النقل الداخلي بـ 20 سيارة

04:46 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مدينة أسوان الجديدة (3)
  • عرض 3 صورة
    مدينة أسوان الجديدة (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، عن تشغيل خدمة النقل الداخلي عبر توفير 20 سيارة سعة 7 ركاب، للعمل داخل نطاق المدينة، وذلك وفقًا للشروط المنظمة التي حددها الجهاز.

وأوضح مسؤولو الجهاز أن هذه الخدمة تأتي في إطار خطة متكاملة لتوفير وسائل انتقال آمنة ومنظمة تربط بين مختلف أحياء ومناطق أسوان الجديدة، بما يسهم في تيسير حركة السكان والارتقاء بجودة الحياة داخل المدينة.

وأكد جهاز المدينة أن تشغيل منظومة النقل الداخلي يعد استكمالًا للبنية التحتية والخدمات الأساسية، مشددًا على أن الخطوة تمثل استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم نحو وسيلة نقل داخلية مريحة وآمنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة أسوان الجديدة نقل الداخلي 0 سيارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
بالصور- مدارس البحيرة تتجمل لاستقبال العام الدراسي الجديد

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون