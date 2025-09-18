جهاز مدينة أسوان الجديدة يعلن تشغيل خدمة النقل الداخلي بـ 20 سيارة

سر "المرتبة الحمراء".. كيف كشف تفتيش روتيني تنقيب عن الآثار في مستوصف قنا؟

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، عن تشغيل خدمة النقل الداخلي عبر توفير 20 سيارة سعة 7 ركاب، للعمل داخل نطاق المدينة، وذلك وفقًا للشروط المنظمة التي حددها الجهاز.

وأوضح مسؤولو الجهاز أن هذه الخدمة تأتي في إطار خطة متكاملة لتوفير وسائل انتقال آمنة ومنظمة تربط بين مختلف أحياء ومناطق أسوان الجديدة، بما يسهم في تيسير حركة السكان والارتقاء بجودة الحياة داخل المدينة.

وأكد جهاز المدينة أن تشغيل منظومة النقل الداخلي يعد استكمالًا للبنية التحتية والخدمات الأساسية، مشددًا على أن الخطوة تمثل استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم نحو وسيلة نقل داخلية مريحة وآمنة.