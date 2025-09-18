إعلان

بالصور- ضبط مركز صحي غير مرخص تديره سيدة بمؤهل متوسط في بني سويف

03:54 م الخميس 18 سبتمبر 2025
بني سويف-حمدي سليمان:

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، من ضبط سيدة حاصلة على مؤهل متوسط تدير مركزًا صحيًا مخالفًا للقانون في مركز إهناسيا غرب المحافظة.

وكانت معلومات قد وردت إلى إدارة العلاج الحر تفيد بممارسة السيدة لأنشطة طبية غير مرخصة، وبالانتقال والفحص تبين قيامها بالكشف على المواطنين وصرف أدوية لهم، إلى جانب العثور على كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل وبعض التركيبات الخاصة بالتخسيس مجهولة المصدر.

كما أسفر التفتيش عن ضبط صيدلانية تدير عيادة تغذية علاجية بدون ترخيص، حيث تبين أنها تقدم خدمات حقن أدوية تخسيس وجلسات للبشرة دون أي سند قانوني، و جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

