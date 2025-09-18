إعلان

بالأسماء.. 12 مصابا في انقلاب سيارة أجرة بأسوان

03:31 م الخميس 18 سبتمبر 2025

إسعاف أرشيفية

أسوان - إيهاب عمران:

أصيب اليوم الخميس، 12 شخصًا في انقلاب سيارة أجرة كبوت، على طريق كوم أمبو الزراعى في محافظة أسوان.

تلقى اللواء عبدالله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة أجرة كبوت بالطريق الزراعي "أسوان - كوم أمبو"، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا جرى نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: مصطفى سيد، 42 سنة، فاطمة محمد 40 سنة، مريم محمود 15 سنة، رجاء أحمد 65 سنة، عبد الرحمن أشرف 23 سنة، فاطمة أحمد 57 سنة، وحنان محمود 44 سنة، فاطمة سعيد 65 سنة، دعاء محمد 29 سنة، عرفه محمد 3 شهور، مريم أحمد 11 سنة، أحمد حسن 65 سنة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

أسوان انقلاب سيارة أجرة طريق كوم أمبو الزراعى
