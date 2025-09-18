إعلان

بالصور- إقامة مبنى خدمي بمركز رعاية ذوي الإعاقة بالوادي الجديد

03:08 م الخميس 18 سبتمبر 2025
    محافظ الوادي الجديد يتفقد مبنى خدمي بمركز حسن حلمي بالخارجة (4)
    محافظ الوادي الجديد يتفقد مبنى خدمي بمركز حسن حلمي بالخارجة (2)
    محافظ الوادي الجديد يتفقد مبنى خدمي بمركز حسن حلمي بالخارجة (6)
    محافظ الوادي الجديد يتفقد مبنى خدمي بمركز حسن حلمي بالخارجة (1)
    محافظ الوادي الجديد يتفقد مبنى خدمي بمركز حسن حلمي بالخارجة (5)
الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ مشروع مبنى خدمي ملحق بمركز حسن حلمي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

أوضح الزملوط، خلال تفقده لموقع المشروع بمدينة الخارجة، أن المشروع يتضمن صالات لياقة بدنية مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية، ومحال تجارية وعيادات طبية ووحدات سكنية وإدارية، يخصص عائدها لصالح الإنفاق على احتياجات المركز وتطوير خدماته.

وأكد المحافظ، تكليف الجهات المنفذة للمشروع بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتنسيق لتوفير الأجهزة اللازمة، استعدادًا للافتتاح خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي، في أكتوبر المقبل.

إقامة مبنى خدمي مركز رعاية ذوي الإعاقة الوادي الجديد
