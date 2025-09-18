بالصور- إقامة مبنى خدمي بمركز رعاية ذوي الإعاقة بالوادي الجديد

القبض على جميع أطراف "واقعة خبز الجاز".. والمتهم يمثل جريمته في الشرقية

ميناء لم تذكره الخرائط.. تفاصيل أحدث كشف أثري في قاع البحر بالإسكندرية -صور

بالصور- ضبط مركز صحي غير مرخص تديره سيدة بمؤهل متوسط في بني سويف

بالصور- هكذا استقبلت كلية الطب بجامعة المنوفية الأهلية طلاب الدفعة الجديدة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ مشروع مبنى خدمي ملحق بمركز حسن حلمي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

أوضح الزملوط، خلال تفقده لموقع المشروع بمدينة الخارجة، أن المشروع يتضمن صالات لياقة بدنية مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية، ومحال تجارية وعيادات طبية ووحدات سكنية وإدارية، يخصص عائدها لصالح الإنفاق على احتياجات المركز وتطوير خدماته.

وأكد المحافظ، تكليف الجهات المنفذة للمشروع بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتنسيق لتوفير الأجهزة اللازمة، استعدادًا للافتتاح خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي، في أكتوبر المقبل.