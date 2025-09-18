الأقصر تستقبل ملك إسبانيا.. ورئيس لجنة التسويق: دفعة كبيرة للسياحة

الأقصر – محمد محروس:

أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها ملك إسبانيا فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيسيا للأقصر تمثل رسالة قوية تؤكد ثقة العالم في المقصد السياحي المصري، موضحًا أن اختيار الأقصر كوجهة لهذه الزيارة يبرز مكانتها كواحدة من أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم.

وأشار عثمان إلى أن الزيارة ستسهم بشكل كبير في دعم حركة السياحة الوافدة، خصوصًا من السوق الإسباني والأوروبي، نظرًا لما تحظى به العائلة المالكة الإسبانية من متابعة إعلامية واسعة، وهو ما يعزز صورة مصر كدولة آمنة وغنية بالآثار والحضارة والتنوع السياحي.

وأضاف أن لجنة التسويق بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات التنفيذية في الأقصر حرصت على إظهار مقومات المدينة المميزة، بما يضمن أن تكون الزيارة تجربة استثنائية تعكس قيمة الأقصر ومكانتها على خريطة السياحة العالمية.