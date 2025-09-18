جريمة في الجنازة.. الإعدام والمؤبد لقاتلي قريبهما بمقابر كفر الدوار

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الخميس، بالإعدام غيابيا للمتهم "أحمد .س.خ"، والسجن المؤبد حضوريا لشقيقه "تامر"، لإدانتهما بقتل كهربائي وإصابة آخر من أبناء عمومتهما أثناء تشييع جنازة قريب لهم داخل مقابر الكدوة بمدينة كفر الدوار.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس، حسن دويدار، وسكرتارية ماجد سعد إبراهيم. وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية بتاريخ 12 أغسطس إحالة أوراق المتهم الهارب أحمد سعيد علي حسن خليل لمفتي الجمهورية، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية إلى فبراير الماضي، حيث وقعت مشاجرة بمقابر الكدوة بين أبناء عمومة أثناء جنازة، وأسفرت عن وفاة علي يوسف خليل، 45 عاما، كهربائي سيارات، وإصابة أحمد حلمي خليل، 24 عاما، سائق، مقيمان ببولس بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين من التحريات وجود خلافات عائلية سابقة بين المجني عليهما والمتهمين، اللذين تربصا بهما وأنهالا عليهما بالضرب حتى توفي أحدهما، بينما أصيب الآخر إصابات بالغة.

جرى ضبط المتهم تامر سعيد علي حسن خليل، فيما لاذ شقيقه أحمد بالفرار، وبمواجهة المتهم المقبوض عليه، أقر بمشاركته في الجريمة وقيام شقيقه الهارب بقتل المجني عليه.