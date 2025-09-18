الوادي الجديد تستعد لإقامة معرض التمور السنوي

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، استعداداتها لانطلاق فعاليات معرض التمور السنوي والذي يعد من الفعاليات الاقتصادية الهامة التي تشهدها المحافظة سنويًا، و منصة لتسويق منتجات التمور بمختلف أنواعها ودعم المنتج المحلي.

وقال جهاد متولي، رئيس مركز الخارجة، إنه جرى التوجيه بضرورة الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي داخل الباكيات المخصصة للعروض، بما يضمن جاهزية المعرض من الناحية الفنية والخدمية، ويهيئ الأجواء الملائمة للعارضين والزائرين على حد سواء.

وأكد جهاد، التنسيق مع فرق الإنارة العامة بإشراف رئيس قسم الإنارة للقيام بعملية توزيع الإضاءة اللازمة داخل أرض المعارض، مع مراعاة توفير إضاءة كافية وآمنة تسهم في إبراز المنتجات المعروضة، وتُسهل حركة الزوار داخل الموقع طوال فترة انعقاد المعرض.

وأضاف جهاد، أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح هذا الحدث الهام، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للأعمال، وتوفير كافة سبل الدعم اللوجستي للعارضين، بما يعكس صورة حضارية تليق بمركز ومدينة الخارجة.

ولفت إلى، أن هذه الاستعدادات في إطار حرص الوحدة المحلية على دعم القطاعات الإنتاجية والزراعية، وعلى رأسها قطاع النخيل والتمور، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المحلي في محافظة الوادي الجديد.