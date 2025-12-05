ماذا قالت إلهام شاهين عن فيلم "العملاق" بعد عرضه بمهرجان البحر الأحمر؟

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة منى زكي، عن ردود فعل الجمهور بعد عرض فيلمها "الست" بمهرجان مراكش السينمائي الدولي.

ونشرت منى،صورها بالمهرجان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تجربة عرض فيلم "الست" في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش كانت مميزة بكل معنى الكلمة.. من أول لحظة الوصول، للحفاوة الكبيرة، لتفاعل الجمهور بعد العرض.. إحساس ميتوصفش جوه قلبي".

وتابعت منى زكي: "سعيدة وممتنة جدا لردود الفعل الجميلة من الجمهور والنقاد، وكلامهم اللي أسعدني.. وأحب أوجه شكر خاص لإدارة مهرجان مراكش على التنظيم الراقي والاحتفاء بالفيلم".

وأضافت: "شكر من القلب للشعب المغربي الغالي على حفاوة الاستقبال والكرم والطيبة اللي من أول دقيقة حسسوني إني بين أهلي وفي بلدي التاني".

يذكر أن، فيلم "الست" خاض بطولته منى زكي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، سيد رجب، كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، نيللي كريم، وأمينة خليل، ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.