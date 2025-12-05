إعلان

الصحة تدعم الوادي الجديد بـ10 وحدات كشف عن بعد

كتب : محمد الباريسي

06:34 م 05/12/2025

دكتور شريف صبحي وكيل صحة الوادي الجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن دعم وزارة الصحة للمحافظة بـ 10 وحدات كشف عن بعد جديدة.

أوضح شريف، أنه جرى تركيب هذه الوحدات في الوحدات الصحية القروية الكبيرة على مستوى المراكز الإدارية الخمسة (الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط"، ليصل إجمالي الوحدات بالمحافظة إلى 21 وحدة كشف عن بعد، وجاري حاليا إنهاء الإجراءات الفنية الخاصة بتشغيل هذه الوحدات وذلك بالتعاون بين وزارات الصحة والتعليم العالي والاتصالات.

أكد شريف، أن هذه الوحدات تقدم خدمات الكشف والتشخيص الطبي عن بُعد بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية والحكومية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أح دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

ولفت وكيل صحة الوادي الجديد، إلى أن هذه الوحدات تقلل بشكل كبير من انتقال المرضى لمسافات طويلة لإجراء كشف في محافظات أخرى، خاصة للحالات التي تحتاج تخصصات دقيقة أو نادرة، كما تسمح بمناقشة الأشعة والتحاليل والتقارير الطبية إلكترونيًا، ما يختصر الوقت ويرفع دقة التشخيص ويحسن جودة الخدمة في القرى الصحراوية البعيدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صحة الوادي الجديد شريف صبحي الكشف عن بعد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر