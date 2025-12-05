الصحة تدعم الوادي الجديد بـ10 وحدات كشف عن بعد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن دعم وزارة الصحة للمحافظة بـ 10 وحدات كشف عن بعد جديدة.

أوضح شريف، أنه جرى تركيب هذه الوحدات في الوحدات الصحية القروية الكبيرة على مستوى المراكز الإدارية الخمسة (الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط"، ليصل إجمالي الوحدات بالمحافظة إلى 21 وحدة كشف عن بعد، وجاري حاليا إنهاء الإجراءات الفنية الخاصة بتشغيل هذه الوحدات وذلك بالتعاون بين وزارات الصحة والتعليم العالي والاتصالات.

أكد شريف، أن هذه الوحدات تقدم خدمات الكشف والتشخيص الطبي عن بُعد بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية والحكومية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أح دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

ولفت وكيل صحة الوادي الجديد، إلى أن هذه الوحدات تقلل بشكل كبير من انتقال المرضى لمسافات طويلة لإجراء كشف في محافظات أخرى، خاصة للحالات التي تحتاج تخصصات دقيقة أو نادرة، كما تسمح بمناقشة الأشعة والتحاليل والتقارير الطبية إلكترونيًا، ما يختصر الوقت ويرفع دقة التشخيص ويحسن جودة الخدمة في القرى الصحراوية البعيدة.