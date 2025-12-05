متحف شرم الشيخ يحتفل بـ "يوم التطوع" عبر ورش عمل وصيانة

جنوب سيناء - رضا السيد:

يحتفل متحف شرم الشيخ، باليوم العالمي للتطوع بعدة فعاليات، منها ورش عمل تعليمية، وحملات صيانة وغيرها من الأنشطة التي تدعوا للعمل التطوعي، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به لتوعية النشء بالأحداث والمناسبات العالمية.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن العالم يحتفل باليوم العالمي للتطوع في الخامس من شهر ديسمبر كل عام، وهو يوم مخصص لتسليط الضوء على أهمية التطوع ودوره الحيوي في بناء المجتمعات، وتعزيز روح التعاون بين الأفراد.

وأوضح مدير المتحف، في تصريح اليوم، أن متحف شرم الشيخ يعتبر هذا اليوم فرصة مميزة لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال فعاليات تطوعية، مثل ورش العمل التعليمية، وحملات الصيانة، والمشاركة في أنشطة توعوية للزوار حول أهمية حماية التراث.

وأكد أن العمل التطوعي لا يقتصر على العطاء المادي أو الجسدي فحسب، بل يمتد إلى نقل المعرفة والحفاظ على الثقافة والتاريخ للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن التطوع يعد شكلًا من أشكال العطاء غير المشروط، حيث يقدم الأفراد وقتهم ومهاراتهم وجهدهم لخدمة الآخرين دون انتظار مقابل مادي.

وأضاف أنه يهدف إلى تشجيع الأفراد على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والخيرية، وتقدير المتطوعين على جهودهم المبذولة في تحسين حياة الآخرين، وإبراز الدور الفعّال للمنظمات التطوعية في تحقيق التنمية المستدامة. كما يسعى هذا اليوم لتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية.

ولفت إلى أن التطوع ليس مجرد عمل يقوم به الفرد، بل هو رسالة قوية تعكس روح التضامن والمسؤولية تجاه المجتمع.