الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بدء زراعة أشجار بمراكز ومدن المحافظة ضمن المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، بعد استلام ثلاث دفعات من الأشجار من أنواع: الياسمين، الأرثرينا، البونسيانا، الكوريزيا، والأكاسيا.

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن أعمال الزراعة شملت مراكز المنصورة، السنبلاوين، نبروه، بلقاس، وحيي شرق وغرب المنصورة، وأن مديريات التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الزراعة، والشؤون الصحية بدأت في استلام الكميات المخصصة لها وزراعتها داخل منشآتها.

وأكد المحافظ أن الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الهواء، مشددًا على مسؤولية كل رئيس مركز أو مدينة عن زراعة الأشجار ورعايتها، مع الالتزام بتوثيق الأعمال لضمان تنفيذ الخطة.

وأوضح المحافظ أن العمل جارٍ يوميًا في مختلف المواقع لإنجاز خطة التشجير، وتحقيق أهداف المبادرة في تعزيز المساحات الخضراء وتحسين البيئة بمختلف مدن وقرى المحافظة.