هل يجوز للأم أن تكشف شعرها أمام زوج ابنتها؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على تساؤل واسع حول حكم السلام على زوج الابنة وكشف الشعر أمامه.

وقال الشيخ، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، إن زوج الابنة من المحارم الدائمين شرعًا، مضيفًا أن الأم يجوز لها تمامًا أن تجلس أمامه دون حجاب أو تغطية للشعر، وأن مصافحته أو السلام عليه باليد لا ينقض الوضوء مطلقًا ولا حرج فيه البتة.

وأضاف أن هذا الحكم مستمد من كون زوج الابنة محرمًا دائمًا كالأب والأخ والعم، وبالتالي تسقط عن الأم كل قيود الحجاب أمامه.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشرع جعل المحرمية هنا دائمة لأن الزوجية قائمة ما دامت الابنة على ذمة زوجها، مؤكدًا أن هذا من تيسير الشريعة على الناس وإزالة الحرج في العلاقات الأسرية.

وفي سؤال آخر، سُئل الشيخ عن حكم تصوير القبور ونشر الصور على السوشيال ميديا، قائلًا إن التصوير في حد ذاته ليس حرامًا ما لم يقترن بانتقاص أو سخرية من الميت، لكن الأولى والأفضل تركه تمامًا.

وأكد أن القبور مكان عبرة وخشوع وتذكير بالآخرة، مشيرًا إلى أن تحويلها إلى مادة ترفيهية أو "لا يليق ويُنقص من هيبة الموت".