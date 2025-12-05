نجاح عملية زراعة قرنية دقيقة بمستشفى رمد المنصورة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية نجاح فريق طبي بمستشفى رمد المنصورة، في إجراء عملية زراعة قرنية لمريض كان يعاني من عتامة شديدة بالقرنية والتصاقات معقدة بالقزحية .

وقال وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "إن الفريق واصل جهوده حتى ساعات متأخرة من المساء لضمان استقرار حالة المريض وهو ما يعكس مستوى التفاني الذي يتحلّى به العاملون في المنظومة الصحية بالمحافظة".

وأشار الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي إلى أن نجاح العملية يأتي نتيجة روح العمل الجماعي بين أعضاء الفريق وقدرتهم على التعامل مع الحالات الدقيقة"، مشيرًا إلى أن الجهد المبذول يعكس جاهزية مستشفيات الدقهلية خاصة في مثل هذه العمليات التي تتطلب مهارة فائقة وتنسيقًا دقيقًا بين كل عناصر العمل الطبي.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي، أن استمرار الفريق في أداء مهامه حتى الانتهاء من أدق تفاصيل الجراحة يعبر عن التزام حقيقي تجاه المريض، وحرص واضح على تقديم خدمة طبية آمنة ودقيقة موضحة أن هذا النموذج يعكس الصورة الواقعية للأداء داخل المستشفيات الحكومية عندما تتكامل الجهود وتتوحد الرؤية.

وجاءت العملية تحت إشراف كل من: الدكتور أحمد حسان مدير مستشفى رمد المنصورة وقيادة الفريق الطبي المكوّن من: الدكتور ناصر عمر المتولي، والدكتورة مروة نبيه الشاهيني، وشارك في التخدير استشاري التخدير الدكتورة سماح عاطف، وفني التخدير أحمد ياسر، وتعاون فريق التمريض ممثلًا في: مس غادة عاطف ومس سارة حامد مع فني الصيانة عبدالرحمن محمد، حيث تكاملت جهود الجميع في مشهد يعبر عن احترافية عالية انتهت بخروج العملية بنجاح كامل داخل مستشفى رمد المنصورة.