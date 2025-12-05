بعد انتشاره.. ما حقيقة فيديو اقتحام حمار للبرلمان الباكستاني؟
كتب : مصراوي
حمار يقتحم مجلس الشيوخ الباكستاني
مصراوي
تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام حمار بشكل مفاجئ مجلس الشيوخ الباكستاني أثناء انعقاد إحدى جلساته.
A donkey suddenly entered Pakistani Parliament 🤣🤣— برهان الدین | Burhan uddin (@burhan_uddin_0) December 4, 2025
Pak Parliamentarians laughing in background pic.twitter.com/ZlmFaQnFf9
وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع، وتداولته عشرات الحسابات العربية والأجنبية وعلقوا عليه بعبارات ساخرة.
وعلى الرغم من أن مقطع الفيديو المتداول بدا وكأنه حقيقي، فإنه بعد التحقق، تبين أنه مصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي AI.
كما وجدنا على الحساب التالي مقاطع فيديو أخرى مشابهة تظهر مشاهد طريفة أو غير واقعية تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
@arabianspeed1 A donkey crashed into the parliament session and chaos turned into comedy! Ministers shouting, laughing, and running — funniest moment ever! 😂🐴 #foryoupage❤️❤️ #Unexpected #ParliamentComedy #viral #fyp ♬ original sound - always smile ☺️
@arabianspeed1 A serious parliament session went 🐾 crazy when a dog 🐶 ran in from the side! Ministers screamed 😱, papers flew 📄💨, some jumped back 💺➡️, and the dog dashed around the hall like it owned the place 🏃♂️➡️🐶 before trotting out, tail wagging 😎🤣#foryoupage❤️❤️ #Unexpected #fyp #ParliamentComedy #viral ♬ original sound - always smile ☺️
@arabianspeed1 🦁😲🦁A real lion — the true king — walks proudly into the Parliament Hall, leaving all the politicians shocked! A wild royal guest in the house. 🦁👑#fyp #RealKingInParliament #viral #ParliamentComedy #foryoupage❤️❤️ ♬ original sound - always smile ☺️
@arabianspeed1 🦁😲🦁A real lion — the true king — walks proudly into the Parliament Hall, leaving all the politicians shocked! A wild royal guest in the house. 🦁👑#fyp #RealKingInParliament #viral #ParliamentComedy #foryoupage❤️❤️ ♬ original sound - always smile ☺️