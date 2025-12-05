ضبط سائق تاكسي تحرش بطالبة خلال توصيلها في الدقهلية

الدقهليةـ رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، من ضبط سائق تاكسي، لتحرشه بطالبة أثناء استقلالها برفقته لتوصيلها من المدرسة إلى المنزل في المنصورة.

تلقي اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورد بلاغا للعقيد فاروق حماد مأمور قسم ثان المنصورة، من والد الطالبة " ملك .إ" 15 سنة، طالبة، بالصف الأول الثانوي، اتهمت فيه سائق تاكسي تحرش بها أثناء توصيلها من المدرسة إلى المنزل.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، من تحديد المتهم وضبطه، وتبين أنه يدعى يحي عادل، 45 سنة، سائق تاكسي، و مواجهته بالتهمة الموجهة إليه، اعترف في محضر الشرطة بقيامه بالتحرش بالطالبة أثناء قيامه بتوصيلها من المدرسة إلى المنزل.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.