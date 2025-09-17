إعلان

الأقصر تتزين لاستقبال ملك إسبانيا.. والمحافظ يتابع الاستعدادات ميدانيًا (صور)

11:46 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
    استعدادات الأقصر لاستقبال ملك إسبانيا
    استعدادات الأقصر لاستقبال ملك إسبانيا
    استعدادات الأقصر لاستقبال ملك إسبانيا
    استعدادات الأقصر لاستقبال ملك إسبانيا
    استعدادات الأقصر لاستقبال ملك إسبانيا
    استعدادات الأقصر لاستقبال ملك إسبانيا
    استعدادات الأقصر لاستقبال ملك إسبانيا
    استعدادات الأقصر لاستقبال ملك إسبانيا
    استعدادات الأقصر لاستقبال ملك إسبانيا
الأقصر - محمد محروس:

تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر استعداداتها لاستقبال زيارة العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا، التي تبدأ اليوم الثلاثاء وتستمر لأربعة أيام، حيث تزينت الشوارع والميادين بالأعلام واللافتات الترحيبية.

وفي هذا الإطار، أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة ميدانية مسائية لمتابعة الاستعدادات النهائية، شملت كورنيش النيل ومحور سمير فرج والطريق المؤدي للمطار، بالإضافة إلى منطقة البر الغربي.

ووجه المحافظ، خلال جولته، رؤساء المدن والمراكز بضرورة تكثيف أعمال النظافة والصيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة، بما يليق بالمكانة السياحية للمدينة أمام زائريها.

استعدادات الأقصر لاستقبال ملك إسبانيا الأقصر تتزين لاستقبال ملك إسبانيا الملك فيليبي السادس الملكة ليتيسيا
