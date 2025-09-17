ننشر صور مستوصف دشنا.. حفر موظفون سردابًا داخله بحثًا عن الآثار

مبادرة التعيين الرئاسية.. محافظ الإسكندرية يستقبل دفعتين من المعلمين الجدد

عطرية وطاردة للحشرات.. 900 شجيرة و20 ألف غطاء نباتي في مشروع توسعة طريق

الأقصر - محمد محروس:

تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر استعداداتها لاستقبال زيارة العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا، التي تبدأ اليوم الثلاثاء وتستمر لأربعة أيام، حيث تزينت الشوارع والميادين بالأعلام واللافتات الترحيبية.

وفي هذا الإطار، أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة ميدانية مسائية لمتابعة الاستعدادات النهائية، شملت كورنيش النيل ومحور سمير فرج والطريق المؤدي للمطار، بالإضافة إلى منطقة البر الغربي.

ووجه المحافظ، خلال جولته، رؤساء المدن والمراكز بضرورة تكثيف أعمال النظافة والصيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة، بما يليق بالمكانة السياحية للمدينة أمام زائريها.